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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 11:13 BJT

香港已公布经济指标--2015/11/27

时间             经济指标                按年%         前月（季）按年%   上年同月（季）按年
                                                                             %
 2015年9月     零售销售值                     -6.4              -5.3              +4.8
 2015年9月     零售销售量                     -3.1              -0.1              +6.6
 2015年10月*   综合消费物价指数(CPI)          +2.4              +2.0              +5.2
 2015年10月*   甲类消费物价指数(CPI A)        +2.6              +2.1              +7.1
 2015年第三季  本地生产总值(GDP)              +2.3              +2.8              +2.7
  -----------------------------------------------------------------------------------
                                          15年8-10月%         15年7-9月%        14年8-10月%
               失业率                         3.3                 3.3               3.3
  -----------------------------------------------------------------------------------
               （以下以10亿港元为单位）      当月               前月             上年同期
 2015年10月*   贸易赤字／盈余               -29.6             -36.38              -49.8
                                                                             
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完）
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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