《路透晚报》--11月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国工业利润和营收连续萎缩，穷则思变政策锁定供给侧改革

中国10月工业企业利润连续第五个月同比下降，主营业务收入也连续第二个月负增长。在销售萎靡和成本膨胀的双重夹击，加上工业库存去化长路漫漫，意味着刺激总需求的传统稳增长模式必须改弦更张，旨在提升全要素生产率的供给侧改革则势在必行。

--中国政策：北京市房山区等59个城市镇列第二批新型城镇化试点名单--发改委

中国国家发展和改革委员会周五发布第二批国家新型城镇化试点地区名单，同意将北京市房山区等59个城市（镇）列为第二批国家新型城镇化综合试点地区，年底前启动，到2020年在全国范围内全面有序推广试点成功经验。

--路透专访：中国经济增长下行压力仍大，明年政策主基调应该是稳增长--专家

如何看待下行压力仍大的中国经济？中国国家发展改革委员会宏观研究院副院长马晓河认为，从前10月的数据看，目前经济增长还没有明显好转信号，估计到明年上半年中国经济仍将在谷底运行，积极财政政策和稳健货币政策的基调改变的可能性不大。

--中港经贸：两地签署CEPA服务贸易协议，基本实现服务贸易自由化

香港和中国商务部周五在港签署根据CEPA框架下的《服务贸易协议》，以基本实现两地服务贸易自由化，内容涵盖多个服务业领域；其中证券业的开放措施包括允许港资金融机构可以入股两地合资证券/期货公司的数目为＂参一控一＂，并研究推动合资格香港公司在内地交易所市场发行人民币债券。

--《分析师观点》台湾第三季GDP优于预期，官方估全年保1%料央行12月按兵不动

台湾主计总处周五公布，下修2015年的经济成长率预估至1.06%(原估为1.56%)，前低为2009年的负1.57%。主计总处并公布第三季经济成长率为-0.63%。

【金融】

--中国央行：今日进行1,000亿元六个月MLF操作，利率降10bp至3.25%

中国央行周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率较上次下降10个基点（bp）至3.25%。

【固定收益】

--中国债市动态：国债期货冲高回落现券窄幅整理，短期料延续偏强震荡

中国银行间债市周五早盘现券收益率及IRS（利率互换）窄幅整理，国债期货则在小幅冲高后回落。今日七天期资金已能跨越本次新股IPO的主要申购期，不过流动性仍属平稳，加之政策预期亦稳定，料债市短期内延续偏强震荡表现。

--中国货币市场：主要回购利率持稳，但跨月及跨IPO因素致七天需求略大

中国银行间市场周五早盘主要回购利率变动不大，七天期品种需求略大而供给相对较少。交易员称，跨月和跨IPO因素导致七天期需求增多；不过下周料回归正常，整体偏松格局没有改变。

--中国债市：今年地方债已发行约3.69万亿元，接近完成全年计划

路透统计数据显示，截至周五，中国今年地方政府债累计发行规模约3.69万亿元人民币，而2015年置换和新增额度为3.8万亿元，今年地方债发行已接近尾声。

--中国债市：上海下周五将发行69.6亿元个人住房贷款ABS，为公积金首单

中国上海国际信托公司周五公告，上海市公积金管理中心作为发起机构，将于下周五(12月4日)簿记建档发行总额约69.6亿元人民币个人住房贷款资产支持证券(ABS)，为首批公积金资产证券化产品。

--中国债市：标准债券远期下周一起通过X-SWAP交易并清算--同业拆借中心

中国全国银行间同业拆借中心和上海清算所周五发布公告，将于下周一（30日）起提供标准债券远期通过X-Swap系统交易并集中清算的服务。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.5352%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.5352%。他们并透露，该期债边际中标收益率为2.5825%，投标倍数2.96倍。

--新债招标：中国农发行两年增发债收益率3.0875%，五年3.3571%--业内人士

业内人士周五透露，中国农业发展银行下午招标增发的三期固息债，两年期中标收益率3.0875%，五年和七年为3.3571%和3.5923%，三期债对应投标倍数3.43倍、3.73倍和3.19倍。

--中国债市：“12圣达债”本息兑付存不确定性，发行人正筹划资产重组

中国四川圣达集团有限公司周四稍晚公告称，受外部经营环境及金融环境的影响，公司生产经营业务受到冲击，同时资金流动性受到限制；其发行的“12圣达债”下周六(12月5日)的付息及兑付回售债券本金存在不确定性。

【外汇】

--《人民币综述》入篮揭晓前CNY无意押注，强势美元下贬值压力或渐进释放

相比离岸CNH贬值“风生水起”，本周以来人民币对美元即期虽见续跌，但日内有效波幅明显收窄，谨慎观望情绪充斥市场；人民币纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）几成定局，但交易员并无意去赌汇市方向，何况上月末就曾出现单日大涨引发止损的状况。

--中国汇市：人民币早盘跟随中间价小幅走弱，等待下周一入篮评估报告

人民币兑美元即期周五早盘小幅走弱，贬值预期升温令成交明显放大。中间价继续贬值，刷新三个月低位。交易员称，中间价和离岸人民币持续贬值，加剧境内购汇情绪，但大行结汇时有出现，令在岸汇价下跌步伐放慢。市场期待下周一人民币入篮SDR评估报告出炉。

--离岸人民币：俄罗斯央行决定将人民币纳入外汇储备--塔斯社援引消息

俄罗斯塔斯社(TASS)周五援引未具名消息人士称，俄罗斯央行已决定将人民币纳入其外汇储备。

--路透专访：台湾离岸人民币发展仍需克服法规税负等重重难题--渣打

业务聚焦亚洲的渣打银行台湾资深副总经理符铭财表示，就经贸和投资活动及人口数等来看，台湾若能克服法规、税负及产品缺多元化等问题，并提升国际投资人的熟悉度，长远而言台湾还是有机会成第一大人民币离岸中心。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫5.5%创三个月最大日跌幅，受利空因素叠加打击

中国股市沪综指周五收市重挫5.5%，创逾三个月来单日最大跌幅。分析师称，近日消息面偏负面，证监会对部分券商立案调查是引发今日券商板块调整的导火索，对人气打击明显。加上新股发行重启及获利回吐压力渐增，对股指多重施压。

--中国证券：证监会称中英已启动沪伦通可行性研究，规范发行审核权利

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中英双方已启动沪伦通的可行性研究；另外，证监会将进一步规范发行审核权利运行。

--中港个股：海通证券称证监会对其立案调查，目前公司经营正常

在周五临时停牌后，中国大型券商--海通证券周五盘后发布公告证实，昨日公司接获中国证监会通知，证监会决定对公司进行立案调查。

--中国个股：中信证券及国信证券称被证监会立案调查

在中信证券宣布被证监会调查之后，中国另一家大型券商国信证券周四晚间亦宣布其被证监会立案调查，不过国信证券强调，目前公司经营状况正常。

--中国新股：IPO重启后首只新股凯龙股份发行价略升，网下配售比例降低

中国A股首次公开发行（IPO）重启后，6月进行过询价和定价的10家新股本周启动发行程序，开始新一轮询价。其中凯龙股份周五率先公布其发行价，较6月定价略有提高，主要因为发行费用提升；其网下申购资金规模提升，预示着近阶段新股配售比例将会明显降低。

--中港个股：平安旗下陆金所拟2016年香港IPO，计划融资50亿美元--消息

消息人士周四表示，中国第二大保险公司--中国平安旗下的网络投融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(简称“陆金所”)计划2016年在香港进行首次公开发行(IPO)，拟融资50亿美元。

--韩国个股：SK海力士称拒绝了清华紫光的合作提议