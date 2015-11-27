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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 11:31 BJT

韩国金融市场：韩股因投资者在ECB会议前离市观望而持稳，韩元下跌

美国市场周四因感恩节休市，周五提前休市。

“继昨日大涨后市场有所回调，但多数投资者当前都在静观欧洲央行政策会议结果，”东部证券股票分析师Kang Hyun-gie称。

欧洲央行下周四召开会议，多数市场人士预计该行或扩大资产购买计划并降低存款利率。

冶炼企业SK Innovation Co Ltd 和S-Oil Corp 分别涨1.9%和0.4%，受益于冶炼利润不俗。

零售类股指数 上涨，现代百货 和乐天购物 分别涨3.6%和2.4%。

游戏类股反弹，因预期明年上半年或有新游戏发布。

中午时分，外资卖超12亿韩元韩股，拖累股指。

12月三年期公债期货 跌0.04点至109.19。

0235 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,150.4 1,147.3

日圆/韩元 9.3779/842 9.3598

韩国公债期货 * 109.19 109.23

韩国综合股价指数 2,031.80 2,030.68

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 许娜/孙国玉；审校 王丽鑫/李爽)

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