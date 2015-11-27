中国货币市场：主要回购利率持稳，但跨月及跨IPO因素致七天需求略大

路透北京11月27日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率变动不大，七天期品种需求略大而供给相对较少。交易员称，跨月和跨IPO因素导致七天期需求增多；不过下周料回归正常，整体偏松格局没有改变。

“（隔夜和七天加权利率）跟之前差不太多， 早盘稍微有点紧，不过现在好些了。今天市场上借七天的比较多，隔夜相对少些了。”华南一银行交易员说，“借的多，供给也大啊，现在市场不缺钱，市场还不算紧。”

华南另一基金交易员则谈到，七天期品种借入难度稍大，因为跨月因素，为不影响月底相关指标，银行月末七天融出减少。

“七天现在最低也要加个20bp（基点）以上才可能借到，主要就是跨月还有跨IPO的原因吧。隔夜今天供给还挺大的，大行都在出。觉得下周压力应该不会像月底（这么大）。”该基金交易员并称。

中国新股IPO重启之际，银行间资金波澜不惊，中国央行本周公开市场操作规模再次完全对冲到期量。分析人士认为，目前资金面偏松，IPO资金冻结料也难有太大影响，央行操作以稳为主；而相对于操作量来说，更应该关注资金的价格。

在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这10家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）；另两家公司分别为下周一（11/30)和下周三（12/2）。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7697 1.7730 -0.33

七天 2.3128 2.3249 -1.21

14天 2.6687 2.6568 +1.19

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0650 1.1100 +95.50

七天 3.4050 2.3500 +105.50

14天 2.8000 2.6100 +19.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7800 -1.00

七天 2.3700 2.3800 -1.00

14天 2.7800 2.7000 +8.00

Shibor

其中:隔夜 1.7860 1.7850 +0.10

七天 2.2930 2.2890 +0.40

三个月 3.0500 3.0500 +0.00