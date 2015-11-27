中国汇市：人民币早盘跟随中间价小幅走弱，等待下周一入篮评估报告

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
* 中间价刷新三个月低点，人民币早盘走弱
* 成交明显放大，离岸和在岸价差扩大
* 期待下周一入篮评估
* 市场预测入篮影响已基本消化，市场维稳
路透北京11月27日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走弱，贬值预期升温令成交明显放大。中间价继续贬值，刷新三个月低位。交易员称，中间价和离岸人民币持续贬值，加剧境内购汇情绪，但大行结汇时有出现，令在岸汇价下跌步伐放慢。市场期待下周一人民币入篮SDR评估报告出炉。
交易员指出，人民币纳入SDR（特别提款权）结果基本成定局，市场影响已经基本消化，考虑到央行维稳的监管思路，以及美元指数 仍有支撑，人民币汇价短期仍以贬值为主，但幅度相对有限。
“还是感觉贬值压力偏大，（入篮SDR评估）结果基本定了，不会有特别大的影响。...结汇还是偏少。”一国有银行交易员指出。
另有股份行交易员指出，成交还比较活跃，昨天和今天都有油盘出手，购汇明显多，尽管离岸和在岸价差持续扩大到500点左右，但两边方向一致都是贬值，所以套利也不好做，短期看6.40是一个支撑位。
人民币兑美元即期早盘成交额 为115.71亿美元，上日半日为46.93亿美元。而上日全日亦仅157亿美元。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.3945元，上日收报6.3896元。今日人民币兑美元中间价 报6.3915元，上日中间价为6.3896元。
最新出炉的工业企业利润数据亦一定程度施压人民币。中国国家统计局周五称，10月工业企业利润同比减少4.6%，连续五个月下降。1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额48,666亿元，同比下降2%，降幅比1-9月 亦扩大0.3个百分点。
路透调查显示，最近一周多数新兴亚洲货币的人气改善，因预计美联储下月升息之后，2016年料将只是缓慢升息。据周二至周四对19名基金经理、外汇交易员和分析师的调查显示，人民币空头部位处于三个月高点。
全球汇市方面，美元、欧元和日圆周五早盘波动不大，此前美国市场适逢感恩节假期休市，令汇市在清淡交投中横盘整理。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6325元, 上日尾盘为6.6225元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4405/6.4409元, 上一交易日尾盘报6.4341元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3944。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选