中国汇市：人民币早盘跟随中间价小幅走弱，等待下周一入篮评估报告

* 中间价刷新三个月低点，人民币早盘走弱

* 成交明显放大，离岸和在岸价差扩大

* 期待下周一入篮评估

* 市场预测入篮影响已基本消化，市场维稳

路透北京11月27日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走弱，贬值预期升温令成交明显放大。中间价继续贬值，刷新三个月低位。交易员称，中间价和离岸人民币持续贬值，加剧境内购汇情绪，但大行结汇时有出现，令在岸汇价下跌步伐放慢。市场期待下周一人民币入篮SDR评估报告出炉。

交易员指出，人民币纳入SDR（特别提款权）结果基本成定局，市场影响已经基本消化，考虑到央行维稳的监管思路，以及美元指数 仍有支撑，人民币汇价短期仍以贬值为主，但幅度相对有限。

“还是感觉贬值压力偏大，（入篮SDR评估）结果基本定了，不会有特别大的影响。...结汇还是偏少。”一国有银行交易员指出。

另有股份行交易员指出，成交还比较活跃，昨天和今天都有油盘出手，购汇明显多，尽管离岸和在岸价差持续扩大到500点左右，但两边方向一致都是贬值，所以套利也不好做，短期看6.40是一个支撑位。

人民币兑美元即期早盘成交额 为115.71亿美元，上日半日为46.93亿美元。而上日全日亦仅157亿美元。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.3945元，上日收报6.3896元。今日人民币兑美元中间价 报6.3915元，上日中间价为6.3896元。

最新出炉的工业企业利润数据亦一定程度施压人民币。中国国家统计局周五称，10月工业企业利润同比减少4.6%，连续五个月下降。1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额48,666亿元，同比下降2%，降幅比1-9月 亦扩大0.3个百分点。

路透调查显示，最近一周多数新兴亚洲货币的人气改善，因预计美联储下月升息之后，2016年料将只是缓慢升息。据周二至周四对19名基金经理、外汇交易员和分析师的调查显示，人民币空头部位处于三个月高点。

全球汇市方面，美元、欧元和日圆周五早盘波动不大，此前美国市场适逢感恩节假期休市，令汇市在清淡交投中横盘整理。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6325元, 上日尾盘为6.6225元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4405/6.4409元, 上一交易日尾盘报6.4341元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3944。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。