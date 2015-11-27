《全球汇市》感恩节过后美元走势受抑，欧元承压

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
市场参与者认为，今日剩余时间可能仍会保持这一交投淡静状态，美国市场周五将提前收市，延续节假日的平淡行情。
澳洲国民银行(NAB)全球外汇策略联席主管Ray Attrill表示，“海外市场缺乏动力，美国恰逢感恩节假期，周五亚太市场将保持清淡。”
下周，欧洲央行周四的政策会议将成为焦点。澳洲和加拿大央行也将举行政策会议。
国际货币基金组织(IMF)预计将在下周一宣布是否会将人民币纳入其2,800亿美元的特别提款权(SDR)篮子。若纳入，则将是中国在实现人民币国际化路上的一项重大外交胜利。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0607 1.0609 -0.02 -12.32 1.2097
美元/日圆 122.58 122.60 -0.02 2.61 119.68
欧元/日圆 130.02 130.03 -0.01 -10.47 144.78
美元/瑞郎 1.0237 1.0234 0.03 2.98 0.9941
英镑/美元 1.5095 1.5100 -0.03 -3.07 1.5573
美元/加元 1.3303 1.3291 0.09 14.50 1.1618
澳元/美元 0.7222 0.7224 -0.03 -11.58 0.8168
新西兰元/美元 0.6568 0.6565 0.05 -15.76 0.7797
澳元/日圆 88.530 88.520 0.01 -9.41 97.750
新西兰元/日圆 80.510 80.490 0.02 -13.89 93.310
英镑/日圆 185.03 185.15 -0.06 -0.44 186.38
澳元/新西兰元 1.0989 1.0978 0.10 4.97 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/王颖/王丽鑫/刘秀红；审校 龚芳/张明钧/白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选