《全球汇市》感恩节过后美元走势受抑，欧元承压

市场参与者认为，今日剩余时间可能仍会保持这一交投淡静状态，美国市场周五将提前收市，延续节假日的平淡行情。

澳洲国民银行(NAB)全球外汇策略联席主管Ray Attrill表示，“海外市场缺乏动力，美国恰逢感恩节假期，周五亚太市场将保持清淡。”

下周，欧洲央行周四的政策会议将成为焦点。澳洲和加拿大央行也将举行政策会议。

国际货币基金组织(IMF)预计将在下周一宣布是否会将人民币纳入其2,800亿美元的特别提款权(SDR)篮子。若纳入，则将是中国在实现人民币国际化路上的一项重大外交胜利。