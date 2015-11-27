中港经贸：两地签署CEPA服务贸易协议，基本实现服务贸易自由化

路透香港11月27日 - 香港和中国商务部周五在港签署根据CEPA框架下的《服务贸易协议》，以基本实现两地服务贸易自由化，内容涵盖多个服务业领域；其中证券业的开放措施包括允许港资金融机构可以入股两地合资证券/期货公司的数目为＂参一控一＂，并研究推动合资格香港公司在内地交易所市场发行人民币债券。

《协议》是香港特区政府与商务部在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架下签署的新协议。《协议》的正文设有包括国民待遇、最惠待遇、保障措施、例外及投资便利化等条款。

整体而言，内地对香港服务业作全面或部分开放的部门有153个，占全部160个服务贸易部门的95.6%，当中就＂商业存在＂的服务模式有62个部门对香港实行国民待遇 。覆盖跨境服务、电信和文化服务领域的正面清单，新增了28项开放措施。

此外，《协议》在多个重要领域都有开放措施，在金融领域方面，除证券外，保险及银行亦有涵盖。措施包括：鼓励内地的保险公司以人民币结算分保到香港的保险或再保险公司、允许香港的保险经纪公司按照现时在广东(含深圳）设立独资保险代理公司的相同条件，在内地全境设立独资保险代理公司。

针对银行业的措施包括：取消香港银行在内地设立的外资银行营业性机构经营人民币业务须满足的最低开业年限要求、原则上统一香港银行在内地设立的外资法人银行与内地商业银行的业务范围。

其他《协议》的具体开放措施,请参看(here)

《协议》将在签署日起生效并由2016年6月1日起实施。

中央政府2011年宣布，在国家＂十二五＂规划期末，内地对香港基本实现服务贸易自由化。去年签署的《广东协议》，以先行先试方式率先在广东实现此目标，是内地首次以准入前国民待遇加负面清单的方式制定的自由贸易协议。