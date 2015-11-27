更新版 1-日本财政：首相安倍决定编制追加预算，以振兴经济

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
日本政府尚未决定追加预算的规模，但消息人士上月向路透表示，在不额外发债融资的情况下，将考虑追加预算超过3.1万亿日圆(252.9亿美元)。
政府将于下月编制追加预算，同时拿出始于2016年4月的下一财政年度的预算。上一财年日本政府制定了一份3.1万亿日圆的追加预算。
此次制定追加财政计划正值经济压力日益加大；日本第三季度再陷衰退，中国经济降温也给前景带来不确定性。
日本央行设定的2%通胀目标似乎更加遥不可及，安倍一直面临压力，要采取措施扶持经济。
“我们要在两年内再次提高消费税，并需确保经济在此之前根基稳固，”日本经济财政大臣甘利明表示，他所指的是计划中的2017年4月上调消费税。
“我们要实现经济增长目标，目前正是关键时期。” (完) (编译 孙茉莉/王颖；审校 张涛/张荻)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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