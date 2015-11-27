日本橡胶：11月10日止日本生胶库存减少4.2%至10,605吨

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透东京11月27日 - 日本橡胶贸易协会周五公布数据显示，11月10日止的10日内，日本生胶库存下降4.2%至10,605吨。
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 11月10日 10月31日 10月20日 10月10日 9月30日 9月20日
生胶 10,605 11,070 11,484 11,443 11,997 12,184
天然乳胶 257 284 274 285 278 268
合成胶(固体) 1,252 1,192 1,247 1,112 1,123 1,126
合成乳胶(D.R.C.) 34 34 34 40 40 40
(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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