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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 12:59 BJT

日本橡胶：11月10日止日本生胶库存减少4.2%至10,605吨

路透东京11月27日 - 日本橡胶贸易协会周五公布数据显示，11月10日止的10日内，日本生胶库存下降4.2%至10,605吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 11月10日 10月31日 10月20日 10月10日 9月30日 9月20日

生胶 10,605 11,070 11,484 11,443 11,997 12,184

天然乳胶 257 284 274 285 278 268

合成胶(固体) 1,252 1,192 1,247 1,112 1,123 1,126

合成乳胶(D.R.C.) 34 34 34 40 40 40

(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)

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