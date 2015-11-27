更正-澳洲矿业：力拓决定推进19亿美元的Amrun铝土矿项目

(更正：因译文有误，标题和内文前三段中的公司名改为“力拓”，非“必和必拓”)

路透墨尔本11月27日 - 澳洲矿业巨擘力拓 周五批准澳洲北部的一个19亿美元铝土矿项目，在全球多数矿商削减支出之际推进一个大型矿场建设。

这个在昆士兰州的Amrun项目，投产初期将年产2,280万吨铝土矿，取代力拓的East Weipa矿产出。该公司旨在满足强劲增长的中国铝生产商需求。

力拓表示，由于开采成本在全球处于较低水平，所以计划最终把Amrun矿的产量扩大至每年5,000万吨。该项目原来被称为“South of Embley”。

“Amrun是世界上品质最高的铝土项目之一，”力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)在声明中表示。(完)