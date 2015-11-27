国际油市：油价下跌，受中国数据、美元走强及供应过剩的打击

中国国家统计局周五公布，10月工业企业利润同比下降4.6%，连续第五个月同比下降。

“美国库存数据未能激励市场，”澳新银行在周五的报告中称。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，11月20日止当周，美国原油库存 增加100万桶，分析师们原本预期增加120万桶。

市场现将关注石油输出国组织(OPEC)部长会议，各国部长12月4日将齐聚维也纳协调OPEC生产问题。

俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示，俄罗斯与沙特将就石油和天然气的合作成立一个特别联合工作组，以促进两国之间的能源对话。

俄罗斯周四威胁对土耳其实施经济报复，称仍在等待土方对击落俄战机的合理解释，但土耳其认为这种威胁“不理智”且“不合适”。

但有些人认为，中东地缘政治风险不太可能刺激油价上涨。(完)

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