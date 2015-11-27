路透基点：台湾佳世达再融资联贷提高至72亿台币--TRLPC

路透香港11月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司佳世达的72亿台币(2.21亿美元)五年期再融资联贷今日举行签约。原定联贷目标金额为60亿台币。

台湾银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)及额度代理行，另有其他21家银行加入参贷。

这笔贷款包含30亿台币的定期贷款A部分，17亿台币循环信贷B部分，以及25亿台币循环信贷C部分。

A部分及B部分贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码90个基点，C部分利率则是TAIBOR加码100个基点。

A部分贷款有两年宽限期，之后分七次不等额每半年偿还本金，其中前六次偿还本金的10%，最后一次偿还本金的40%。若额度动用比率低于六成，则必须支付10个基点的承诺费。

筹得资金将有部分用于运营资本，部分用于2012年2月签署的64亿台币五年期贷款的再融资。该笔贷款分为40亿台币定期贷款的A部分，11.2亿台币的定期贷款B部分，以及12.8亿循环信贷C部分。

A部分及B部分贷款利率为初级商业本票利率加码60个基点，C部分则是初级商业本票利率加码70个基点。税前利率不低于2%。

借款人前一次是在2014年7月进入贷款市场，取得48亿台币五年期融资，原本融资目标为50亿台币。该笔贷款分为25亿台币定期贷款A部分，13.8亿台币循环信贷B部分，以及9.2亿台币循环信贷C部分，三部分贷款利率分别为初级商业本票利率加码55、60及70个基点。税前利率亦不低于2%。