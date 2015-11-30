《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月23日-27日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：今年将实现7%左右增长，研究与中东欧多边金融框架--总理

中国国务院总理李克强周二表示，中国经济今年能实现增长7%左右的预期目标，而且中国经济正在进行结构调整，以保持中长期的合理增速。此外，中国愿与中东欧国家共同拓宽融资渠道，充分发挥100亿美元专项贷款作用，研究设立30亿美元投资基金，启动中国-中东欧投资合作基金二期，探讨设立人民币中东欧合作基金。。

--中国贸易：推动中国东盟2020年双边贸易额达1万亿美元--商务部长

中国商务部部长高虎城日前表示，中国-东盟自贸区升级谈判成果文件正式达成，涵盖货物贸易、服务贸易、投资、经济技术合作等领域，将推动中国东盟2020年双边贸易额达1万亿美元。

--中国政策：加快发展生活性服务业，适时推进“营改增”改革--国务院

中国发布关于加快发展生活性服务业，促进消费结构升级的指导意见，提出创新财税政策，适时推进“营改增”改革，研究将尚未试点的生活性服务行业纳入改革范围，合理设置生活性服务业增值税税率。支持符合条件的生活性服务业企业上市融资和发行债券。

--中国政策：推动服务和信息等领域消费升级，加大服务业对外开放--国务院

发挥新消费引领作用是中国构建稳增长长效机制的必然选择。中国国务院日前下发指导意见，要求积极发挥新消费引领作用，重点推动服务、信息、绿色、时尚、品质和农村等六大领域消费升级，加大服务业对内对外开放力度。

--中国政策：推动增设口岸进境免税店，继续清理规范进出口环节收费--海关

中国海关总署日前出台进一步促进外贸稳定增长若干措施，包括加快推动国际贸易单一窗口建设、推动增设口岸进境免税店，以及进一步清理和规范进出口环节收费等。

--中国数据：10月工业企业利润同比减少4.6%，连续五个月下降--国家统计局

中国国家统计局周五公布，10月规模以上工业企业实现利润总额5 ,595.2亿元人民币，同比下降4.6%，降幅比9月扩大4.5个百分点。

--路透调查：中国11月官方制造业PMI料连续四月低于50，增长动力不足

路透综合23家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，连续第四个月位于50这一荣枯线下方，显示中国经济短期看不到明显回升动力，传统制造业增长乏力。

--标普：政策放松将在2016年令中国房地产业出现温和增长

标准普尔评级服务发布报告表示：大部分中国房地产开发商正在复苏。预计2016年全国住宅销售额将增长0%-5%，主要受价格上涨驱动。2016年全国住宅销售面积可能与2015年水平持平或略有下降。

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【金融】

--中国央行：与欧央行完成双边本币互换操作测试，将按需即时启动互换

中国央行表示，已完成与欧洲央行(ECB)的双边本币互换操作测试，资金最终提供给部分中国和欧元区商业银行，未来双方可根据需要即时启动互换操作。

--中国金融：QDIE再扩容至25亿美元，可投资的境外资产范围超过QDII

中国跨境投资试点政策--QDIE（合格境内投资者境外投资）近日再度扩容，相比第一批，第二批机构的QDIE额度,额度由原来的10亿美元增加到25亿美元。

--中国金融：首批境外央行类机构正式进入中国银行间外汇市场--央行

中国央行表示，首批境外央行类机构在中国外汇交易中心完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，这有利于稳步推动中国外汇市场对外开放。

--中国金融：将向马来西亚提供500亿元人民币的RQFII投资额度--新华

新华社报导称，中国宣布向马来西亚提供500亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。另据马来西亚国家通讯社引述中国国务院总理李克强的话报导称，中国将在马来西亚购买更多公债，以帮助稳定金融市场。

--全球金属：中国金属行业要求当局调查“恶意”卖空行为--消息人士

行业消息人士称，中国金属行业的一个主要协会要求当局调查上海期货交易所发生的“恶意”卖空金属的行为。这是金属生产大国中国对于价格下挫感到恐慌的最新迹象。

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【固定收益】

--《分析师观点》中证登动态调整回购质押债券折算率，低评级券种料承压

中国证券登记结算公司周三公告称，自本周开始，对部分回购质押标准券折算率予以动态调整，逐步完善质押券差别化动态管理机制。分析人士指出，对本次回购质押券动态调整机制出台市场早有预期，而目前来看直接冲击有限，但相对来说低评级信用债承受压力会更为明显，后续可继续关注进一步细则出台。

--《分析》资金面无忧中国央行淡静以对，经济弱势货币宽松基调难改

中国新股IPO重启之际，银行间资金波澜不惊，中国央行本周公开市场操作规模再次完全对冲到期量。分析人士认为，目前资金面偏松，IPO资金冻结料也难有太大影响，央行操作以稳为主；而相对于操作量来说，更应该关注资金的价格。

--中国债市：上海下周五将发行69.6亿元个人住房贷款ABS，为公积金首单

中国上海国际信托公司周五公告，上海市公积金管理中心作为发起机构，将于下周五(12月4日)簿记建档发行总额约69.6亿元人民币个人住房贷款资产支持证券(ABS)，为首批公积金资产证券化产品。

--中国新债：渣打银行香港12月7日将发行至多10亿元熊猫债，期限三年

中国银行间债市国际性商业银行熊猫债发行再启，渣打银行(香港)有限公司周三公告，将于12月7日在中国银行间债市，簿记建档发行不超过10亿元人民币债券，期限三年，所募资金将用于在境外的一般业务。

--中国债市：中诚信将灵宝黄金主体及债项评级从AA降至AA-，因偿债指标弱化

中诚信国际信用评级有限责任公司周二公告，因偿债指标弱化，将灵宝黄金主体评级由AA下调为AA-，但评级展望由负面调为稳定；其所发行的两期中期票据评级亦做相同调整。

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【外汇】

--路透调查：人民币空头部位增至三个月最高，其它亚币人气改善

路透调查显示，最近一周多数新兴亚洲货币的人气改善，因预计美联储下月升息之后，2016年料将只是缓慢升息。据周二至周四对19名基金经理、外汇交易员和分析师的调查显示，人民币空头部位处于三个月高点。

--新债招标：离岸人民币10年期国债获逾两倍超额认购，票息为3.31%

中国财政部于周四在香港发行140亿元人民币国债，其中3/5/10/20年四个品种、总计100亿元在中央结算系统（CMU）面向机构投资者公开招标，票息分别为3.29%、3.4、3.31%和4%。其中10年期国债较受市场青睐。

--路透专访：人民币纳入SDR将促弹性增强，提升货币政策独立性--专家

中国兴业银行首席经济学家鲁政委称，人民币纳入SDR（特别提款权）之后，政府需要进一步减少干预以增加汇率弹性。如此将提升中国货币政策的主动权和政策有效性，进而推动增长乏力的中国经济真正触底反弹。

--路透专访：纳入SDR短期仅具象征意义，人民币国际化更依仗国内改革--专家

在全球陷入安全资产荒之际，人民币一旦入篮SDR无疑增强其在国际市场的信用背书，但就此寄望人民币资产需求高歌猛进恐不现实。中国社科院世经政所国际投资室主任张明称，人民币入篮SDR仅是开始，短期象征意义大于实际意义，人民币国际化推进到什么程度更多依仗国内改革成效。 ==========================================================================

【证券/行业】

--中国证券：券商自营不必“每天净买入股票”，对市场冲击有限

据消息人士透露，中国证监会近日取消了“证券公司自营股票每天净买入”的要求，并要求各证监局督促证券公司进一步加强风险管理。分析师称，无需过度担忧券商自营取消头寸限制对市场的负面冲击，存量行情仍将延续。

--中国证券：证监会要求券商不得通过场外衍生品业务向客户融出资金--消息

两位消息人士透露，中国证监会日前通知，要求券商不得通过场外衍生品业务向客户融出资金，供其进行沪深证券交易所上市股票及新三板挂牌股票交易。

--中国个股：中信证券及国信证券称被证监会立案调查

在中信证券宣布被证监会调查之后，中国另一家大型券商国信证券周四晚间亦宣布其被证监会立案调查，不过国信证券强调，目前公司经营状况正常。

--中国证券：瑞信中国合资证券公司获准经营证券经纪业务，料明年初启动

国际投资银行--瑞信宣布，其在中国的合资证券公司获中国证监会发出业务许可证，可在深圳前海地区开始经营证券经纪服务，预期明年初正式开展相关业务。

--《焦点》中国“新三板”分层难破流动性僵局，市场分化有望加剧

中国全国中小企业股份转让系统（“新三板”）分层制度近日终于浮出水面。业内人士认为，“新三板”目前存在的主要问题仍在于整体缺乏流动性，此次仅提出分层制度对交易的活跃度不会带动很大，短期内“新三板”也难有更多的资金进场，而市场分化则有望加剧。

--中国新股：重启后首批10家新股中八家网上申购日定于下周二

在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这十家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）。

--中港个股：平安旗下陆金所拟2016年香港IPO，计划融资50亿美元--消息

消息人士表示，中国第二大保险公司--中国平安旗下的网络投融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(简称“陆金所”)计划2016年在香港进行首次公开发行(IPO)，拟融资50亿美元。

--香港个股：国泰君安国际称自上周三开始未能与公司主席阎峰取得联络

中国大型券商国泰君安香港子公司国泰君安国际称，自11月18日(上周三)开始未能与公司主席、执行董事及行政总裁阎峰取得联络。公司高管周二称，公司财务和运作正常，今年底前仍将推出一批IPO和固定收益项目，银行授信没有影响。

--香港个股：山水水泥称开曼法院正式驳回董事会提出的清盘呈请

中国山水水泥集团有限公司周四称，开曼法院已正式驳回由公司董事会提出的清盘呈请。开曼法院此前裁定山水水泥的董事无权提交清盘呈请，除非任何一位债权人代替董事为呈请人成功作出申请，开曼法院将否决清盘呈请。

--中国基金：中邮基金周二起成为首家在新三板挂牌上市的公募基金