台湾股市：跌1.02%创今年低量，因外资休假与亚股下跌

路透台北11月27日 - 台湾股市周五收低1.02%，成交量创今年低位。分析师表示，受外资感恩节休假以及亚股拉回影响，台股价跌量缩。

加权股价指数 收低1.02%，报8,398.40点；今日成交初值 为650.70亿台币，前低为2014年12月31日的605.11亿，上交易日修正后为801.24亿。

〞外资放假去啦，陆股又引领亚股回档。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他指出，台股先前本就呈现无量反弹走势，在成交量始终无法放大下，拉回测试支撑本属合理。

就技术面观察，简伯仪认为，目前月线在8,500点附近呈现下弯格局，显示上档压力不轻，后续将观察下方能否守住16日跳空缺口的低位8,312点，若失守，后续恐有一波修正走势。