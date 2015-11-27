日本公债：小幅下跌，但两年期公债标售需求强劲提供支撑

日本财务省标售2.5万亿(兆)日圆(204亿美元)两年期日本公债，票面利率0.10%，最低中标价格为100.205，收益率为负0.002%。

衡量需求的投标倍数从上月的4.20升至5.18，平均得标价格与最低价格差距为0.004，上月为0.002，表明需求依然强劲。

日本首相安倍晋三周五做出符合外界普遍预期的决定，要求追加财政支出。这是日本政府祭出的最新努力，以帮助经济摆脱盘桓了数十年的经济停滞 。日本债市对此消息几无反应。

日本周五公布的数据表现喜忧参半，10月家庭支出连续第二个月意外下滑，尽管当月失业率触及20年最低，核心消费者物价指数(CPI)连续第三个月下滑，主要受到能源成本下降的影响。

日本央行周五公布的一项新指标显示，日本10月扣除能源和新鲜食品成本影响的CPI较上年同期上升1.2%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.010% +0.0 -0.010%

五年期公债 0.035% +0.0 0.035%

10年期公债 0.300% +0.5 0.295%

20年期公债 1.060% +0.5 1.055%

30年期公债 1.375% +0.0 1.375%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.53 -0.07 148.60

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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