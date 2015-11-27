日本公债：小幅下跌，但两年期公债标售需求强劲提供支撑

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
日本财务省标售2.5万亿(兆)日圆(204亿美元)两年期日本公债，票面利率0.10%，最低中标价格为100.205，收益率为负0.002%。
衡量需求的投标倍数从上月的4.20升至5.18，平均得标价格与最低价格差距为0.004，上月为0.002，表明需求依然强劲。
日本首相安倍晋三周五做出符合外界普遍预期的决定，要求追加财政支出。这是日本政府祭出的最新努力，以帮助经济摆脱盘桓了数十年的经济停滞 。日本债市对此消息几无反应。
日本周五公布的数据表现喜忧参半，10月家庭支出连续第二个月意外下滑，尽管当月失业率触及20年最低，核心消费者物价指数(CPI)连续第三个月下滑，主要受到能源成本下降的影响。
日本央行周五公布的一项新指标显示，日本10月扣除能源和新鲜食品成本影响的CPI较上年同期上升1.2%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.010% +0.0 -0.010%
五年期公债 0.035% +0.0 0.035%
10年期公债 0.300% +0.5 0.295%
20年期公债 1.060% +0.5 1.055%
30年期公债 1.375% +0.0 1.375%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.53 -0.07 148.60
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦/白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选