《汇市简讯》欧洲盘初：中国股市领跌亚股

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
0635GMT：
* 美元/日圆跌0.14%，澳元/美元下滑0.06%，美元/印度卢比涨0.29%，美元/离岸人民币升0.17%
* 日股日经指数收低0.3%，中国股市沪综指大跌4.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1.15%，美国指标公债收益率报2.2148%，美国原油期货跌1.42%
* 日本首相安倍决定编制追加预算，以振兴经济
* 中国工业利润和营收连续萎缩，穷则思变政策锁定供给侧改革
* 日本10月家庭支出下滑，尽管失业率触及20年最低
(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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