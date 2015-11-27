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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 14:46 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国股市领跌亚股

0635GMT：

* 美元/日圆跌0.14%，澳元/美元下滑0.06%，美元/印度卢比涨0.29%，美元/离岸人民币升0.17%

* 日股日经指数收低0.3%，中国股市沪综指大跌4.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1.15%，美国指标公债收益率报2.2148%，美国原油期货跌1.42%

* 日本首相安倍决定编制追加预算，以振兴经济

* 中国工业利润和营收连续萎缩，穷则思变政策锁定供给侧改革

* 日本10月家庭支出下滑，尽管失业率触及20年最低

(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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