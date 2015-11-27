新兴汇市：多数新兴亚币下跌；人民币料将创下五个月内最长周线跌幅

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
人民币兑美元本周料下跌0.1%。根据汤森路透的数据，如果晚些时候仍没有到达平盘上方，则本周将是人民币连续第四周贬值，也是自6月19日结束的当周以来最长连跌周数。
印度卢比 表现弱于其他区域货币，本周以来累计下跌0.8%，受进口商的月末美元需求影响。
印尼卢比 本周已累计跌0.7%，受企业月末支付对美元的需求影响。
泰铢 累计跌0.2%，菲律宾披索兑美元 累跌0.1%。
然而马币(林吉特) 本周以来累计涨1.2%，受中国支持及原有价格反弹提振。
坡元 本周以来也累计涨0.2%，此前的数据显示，新加坡第三季经济增速大大快于初步预估。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.34 122.63 +0.24 -2.19 119.66
坡元 1.4084 1.4085 +0.01 -5.85 1.3260
台币 32.618 32.701 +0.25 -2.76 31.718
韩元 1153.15 1147.30 -0.51 -4.67 1099.30
泰铢 35.79 35.75 -0.11 -8.07 32.90
菲律宾披索 47.18 47.12 -0.13 -5.21 44.72
印尼卢比 13752.00 13725.00 -0.20 -9.98 12380.00
印度卢比 66.78 66.56 -0.33 -5.61 63.03
马币 4.2390 4.2215 -0.41 -17.52 3.4965
人民币 6.3947 6.3896 -0.08 -2.98 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/高琦/刘秀红；审校 于春红/李春喜/白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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