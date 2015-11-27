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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 15:10 BJT

全球金市：金价跌向近六年最低位，或将连续第六周下挫

“金价再次无力吸引买盘，我们看到的任何小幅上扬都因抛盘败下阵来，”一位驻悉尼的贵金属交易员称。

该交易员称，来自中国的购买力度表现良好，但却无法支撑起金价。

0644 GMT，现货金 跌0.4%至每盎司1,067.35美元，非常接近上周所及2010年2月以来最低点1,064.95美元。

本周以来金价已累计下跌近1%。美国期金 也将可能录得连续第六个周线跌幅。

其他贵金属方面，现货银 、现货铂金 和现货钯金 均料将录得周线跌幅。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1067.35 -3.95 -0.37

现货银 14.08 -0.17 -1.19

现货铂金 844.25 -6.25 -0.73

现货钯金 550.05 -5.45 -0.98

COMEX期金 1067 -3 -0.28

COMEX期银 14.08 -0.078 -0.55

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 于春红/刘秀红/张明钧)

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