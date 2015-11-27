全球金市：金价跌向近六年最低位，或将连续第六周下挫

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
“金价再次无力吸引买盘，我们看到的任何小幅上扬都因抛盘败下阵来，”一位驻悉尼的贵金属交易员称。
该交易员称，来自中国的购买力度表现良好，但却无法支撑起金价。
0644 GMT，现货金 跌0.4%至每盎司1,067.35美元，非常接近上周所及2010年2月以来最低点1,064.95美元。
本周以来金价已累计下跌近1%。美国期金 也将可能录得连续第六个周线跌幅。
其他贵金属方面，现货银 、现货铂金 和现货钯金 均料将录得周线跌幅。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1067.35 -3.95 -0.37
现货银 14.08 -0.17 -1.19
现货铂金 844.25 -6.25 -0.73
现货钯金 550.05 -5.45 -0.98
COMEX期金 1067 -3 -0.28
COMEX期银 14.08 -0.078 -0.55
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 于春红/刘秀红/张明钧)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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