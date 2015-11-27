版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 15:15 BJT

台湾债市：10年增额券殖利率因短多出场微收扬，短线料呈现大区间盘整格局

* 10年增额券殖利率连三日微扬
    * 短线料呈现大区间盘整格局
    * 下周104/12R殖利率暂看在1.13-1.17%

    路透台北11月27日 - 台湾指标10年104/12期增额公债 殖利率周五收扬，
并录得连三日升势。交易员表示，由于短线仍见停利卖需，并反应市场对央行12月维持利率
不变的预期，104/12R殖利率趋升一度触及1.15%，随后则在1.15%下方窄幅波动，短线料呈
现大区间盘整格局。
    
    他们指出，尽管下周美国将公布PMI、ISM及非农就业报告等重要数据，但近期台债走势
暂与美债脱钩，市场焦点转趋关注12月央行理监事会决议，美债对下周台债的影响料有限。
    
    “资金面宽松状况还是没有改变，应该短多出场但不严重。〞一位公股银行交易员说。
    
    另位民营银行交易员提及，短线买盘仍在104/12R殖利率反弹过程中进场承接，将会压
抑该券殖利率弹幅，预期升破1.15%将会吸引更多买盘涌进，且下周四欧洲央行公布利率决
策，市场预期将释出进一步宽松，也对债市有利。
    
    交易员预估，下周五年公债104/13期殖利率区间在0.71-0.74%；10年公债104/12二度增
额券发行前交易主交投则料在1.13-1.17%。 
    
    台湾经济日报今报导称，央行第四季理监事会议将较往例提前一周于12月17日登场，与
美国公布利率决策会议同一天；财经官员认为，美国升息讯号明确，但央行考量台湾经济疲
软，极可能按兵不动，维持重贴现率在1.75%的水准不变。惟央行尚未对该报导做出评论。
     
    此外，台湾股市 周五收低1.02%报8,398.40点,成交量则创今年低位。分析师表
示，受外资感恩节休假以及亚股拉回影响，台股价跌量缩。 
 
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   +0.90      0.7310%   0.7250-0.7310%      11.50
  10    104/12R                   +1.05      1.1480%   1.1380-1.1500%     102.00
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
          
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1450
          5      104/13                        0.7310
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐