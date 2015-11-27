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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 15:26 BJT

《汇市简讯》中国股市大幅收低，引发汇市避险情绪

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* 中国股市沪综指收盘大跌5.5%，创8月25日下跌7.6%以来的最大单日跌幅

* 午后一度因为券商遭调查及疲弱工业企业利润数据而大跌6%

* 中国10月规模以上工业企业实现利润连续第五个月下滑

* 这引发出现汇市避险操作；澳元兑美元触及日低0.7204，美元兑日圆报122.34

* 美元/离岸人民币触及新的日高6.4501，美元/境内人民币则接近高点，但仍处于窄幅区间

* 离岸/境内人民币价差为530个点子

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 白云)

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