《汇市简讯》中国股市大幅收低，引发汇市避险情绪

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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* 中国股市沪综指收盘大跌5.5%，创8月25日下跌7.6%以来的最大单日跌幅
* 午后一度因为券商遭调查及疲弱工业企业利润数据而大跌6%
* 中国10月规模以上工业企业实现利润连续第五个月下滑
* 这引发出现汇市避险操作；澳元兑美元触及日低0.7204，美元兑日圆报122.34
* 美元/离岸人民币触及新的日高6.4501，美元/境内人民币则接近高点，但仍处于窄幅区间
* 离岸/境内人民币价差为530个点子
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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