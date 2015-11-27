更新版1-澳洲个股：力拓批准19亿美元的铝土矿扩产项目，以迎合中国需求

“可以确定的是，这是一项一流的资产，”他说，但未就预期回报置评。

他说，从铝土矿生产氧化铝的中国炼铝厂看重供应安全，以及从力拓矿山所获铝土矿品质稳定，随着中国铝土矿产出下降以及品质的恶化，他们将需要更多力拓的铝土矿。

“随着中国炼铝厂寻求提高冶炼产能，我们显然最适合向这些炼厂提供氧化铝，”Barrios说。

他说，中国在2014-2025年间对进口氧化铝的需求料将增加逾两倍至1.25亿吨。

但也有怀疑论者质疑力拓在当前投资新项目是否明智。他们曾看到力拓在矿业繁荣时期花费数以十亿美元计的资金来扩张，在此同时其股价却降至六年低点附近。

“铝需求前景远远好于铁矿石和铜。但整体环境还是这样，谁也躲不过，”投资研究机构晨星(Morningstar)的资源分析师Mathew Hodge说。