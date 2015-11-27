表格：外资在韩国股市卖超399亿韩元

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透首尔11月27日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超399亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月27日 -39.9 11.8 -116.3
^11月26日 66.1 159.9 -290.3
11月25日 -199.4 75.6 15.3
11月24日 -181.8 229.5 -125.0
11月23日 -104.0 168.1 -198.0
11月20日 -174.8 144.5 -117.5
11月19日 289.9 338.4 -767.8
11月18日 -142.9 24.0 40.0
11月17日 -164.6 156.9 -83.5
11月16日 -236.2 11.2 116.5
11月13日 -210.9 -44.6 111.1
11月12日 -220.8 -23.5 105.7
11月11日 -222.7 6.5 136.2
11月10日 -69.1 -168.1 396.9
11月 9日 5.3 -188.5 73.4
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本月以来 -1,403.2 450.7 -1,157.2
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今年以来 194.5 -3,371.4 627.4
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注：^ 11月26日为修正后数据。(完)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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