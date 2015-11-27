金属期市：伦敦期镍短线反弹后回落，中国镍产商讨论减产

0721 GMT，LME期镍 下跌2.9%至每吨8,920美元。但期镍仍站在周二触及的12年低点8,145美元上方，使得期镍在连跌五周后，本周有望录得逾2%的涨幅。

上海期交所主力1月期镍合约 在过去两个交易日上涨约9%，今日收低0.9%，报每吨69,370元人民币。

上周，中国主要锌冶炼厂宣布他们将在明年减产50万吨。交易员称，中国铜冶炼商本周末也将召开例行会议，但本次会议的焦点可能是明年的精炼加工费。

LME期铜 变动不大，报每吨4,638.50美元，本周迄今上涨1.3%，有望结束此前连续六周的下跌。伦铜曾在周一触及2009年5月以来的最低位4,443.50美元。

“需求在明年4月以前不会强劲回归，但我也不认为铜价会进一步下跌。”一家铜冶炼商的官员表示。

LME期铝 下滑0.2%，报每吨1,497.50美元，仍高于周一触及的六年半低点1,432.50美元。期铝本周已经上涨3.5%。

上海期铝 最高上涨4%，触及涨停上限10,460元人民币，终场收高3.6%，报10,425元。（完）

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