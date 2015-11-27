《台湾利率预测》12月短票利率料在0.37-0.40%，央行料按兵不动

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
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路透台北11月27日 - 台湾货币市场资金调度人士周五指出，市场资金浮滥状况未见改善，短票利率难脱既有低位，然考量年底仍有例行性紧缩效应，预估12月短票利率在0.37-0.40%间。
12月虽有央行召开理监事会议的变数，不过受访的多数金融机构认为，在美国将升息的前提下，央行本次料将按兵不动。纵然出乎意料再降息半码，只要不调整隔拆与14天期存单利率，对短票利率的影响料将有限。
〞我是觉得不会动，美国就要升息了啊。〞一位大型公股银行资调人员说。
另一大型票券商交易主管指出，货币市场短率已与央行利率政策脱钩，但若真在12月降息半码，银行将因存款利率下降，使得资金成本降低，此外，央行发行28天期存单的利率也会下调，但对短率没有影响。
票券商主管认为，除非央行再度调降隔拆或14天期存单利率，否则短票利率再向下空间有限。若没能调整14天期存单利率，12月上旬短票利率顶多下调到0.36%。
以下为各金融机构对12月提存期的自保短票利率预测结果：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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票券公司一 0.36 0.40
票券公司二 0.37 0.40
票券公司三 0.37 0.40
中型民营银行 0.37 0.42
大型民营银行 0.37 0.40
大型金融机构 0.36 0.40
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中 值 0.37 0.40 (完) (记者 董永年 ；; 审校 黄凯)
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