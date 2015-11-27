《台湾利率预测》12月短票利率料在0.37-0.40%，央行料按兵不动

路透台北11月27日 - 台湾货币市场资金调度人士周五指出，市场资金浮滥状况未见改善，短票利率难脱既有低位，然考量年底仍有例行性紧缩效应，预估12月短票利率在0.37-0.40%间。

12月虽有央行召开理监事会议的变数，不过受访的多数金融机构认为，在美国将升息的前提下，央行本次料将按兵不动。纵然出乎意料再降息半码，只要不调整隔拆与14天期存单利率，对短票利率的影响料将有限。

〞我是觉得不会动，美国就要升息了啊。〞一位大型公股银行资调人员说。

另一大型票券商交易主管指出，货币市场短率已与央行利率政策脱钩，但若真在12月降息半码，银行将因存款利率下降，使得资金成本降低，此外，央行发行28天期存单的利率也会下调，但对短率没有影响。

票券商主管认为，除非央行再度调降隔拆或14天期存单利率，否则短票利率再向下空间有限。若没能调整14天期存单利率，12月上旬短票利率顶多下调到0.36%。

以下为各金融机构对12月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.36 0.40

票券公司二 0.37 0.40

票券公司三 0.37 0.40

中型民营银行 0.37 0.42

大型民营银行 0.37 0.40

大型金融机构 0.36 0.40

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