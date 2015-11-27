更新版 1-英国数据：11月房价涨幅放缓，当前升势温和--Nationwide

英国房价增速在去年放缓，之前当局在抵押贷款方面引入了更严格的规定，而抵押贷款批准件数也低于金融危机前的水平。

但由于市面上缺乏可售房产，房价仍然受到支撑。政府本周早些时候表示，将对房屋营建提供更多的金融支持，并针对购房投资者出台了新的税收规定。

Nationwide表示截至9月的12个月，英格兰地区共新建房屋135,000套，这大幅低于有关未来10年每年新建约220,000套房屋的估算。

相较于其他房价指标，Nationwide调查对房价增速的估算通常更低。抵押贷款商Halifax编制的指数显示，截至10月的三个月，房价较上年同期上涨近10%。(完) (编译 于春红/王洋; 审校 蔡美珍/高琦)