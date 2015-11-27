更新版 1-英国数据：11月房价涨幅放缓，当前升势温和--Nationwide

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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英国房价增速在去年放缓，之前当局在抵押贷款方面引入了更严格的规定，而抵押贷款批准件数也低于金融危机前的水平。
但由于市面上缺乏可售房产，房价仍然受到支撑。政府本周早些时候表示，将对房屋营建提供更多的金融支持，并针对购房投资者出台了新的税收规定。
Nationwide表示截至9月的12个月，英格兰地区共新建房屋135,000套，这大幅低于有关未来10年每年新建约220,000套房屋的估算。
相较于其他房价指标，Nationwide调查对房价增速的估算通常更低。抵押贷款商Halifax编制的指数显示，截至10月的三个月，房价较上年同期上涨近10%。(完) (编译 于春红/王洋; 审校 蔡美珍/高琦)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。