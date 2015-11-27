台湾汇市：台币收贬1.14角创逾一周新低，离岸人民币走贬及外资汇出

* 台币收盘贬1.14角，创逾一周新低 * 离岸人民币贬及外资汇出，台币连二贬 * 下周一交易区间暂看32.550-32.700 路透台北11月27日 - 台币兑美元 周五收贬1.14角；交易员表示，受到中国股 市下跌、离岸人民币贬值及外资在卖出台股后大举汇出等影向，以及尾盘央行进场干预，把 台币踹破32.800大关，终场收创逾一周新低。 他们表示，尽管今天出口商进场大举抛售美元，惟在离岸人民币走贬，韩元跟着贬值， 及外资进场大买美元带动下，台币带量走低，下周观察重点在人民币是否纳入SDR及其后市 走势。 〞今天出口商卖(美元)满多的，但外资也捉的很凶（买美元）。〞一位大型商银交易员 说。 他指出，主计总处今天公布今年经济成长率估仅1.06%，出口亦不佳；料央行为救出口 将持续打贬台币，下周台币走势将偏贬。 今日台币实质交易区间在32.560-32.630，上日在32.435-32.550；交易员预估，下周一 台币实质区间料在间32.550-32.700。 周五台币兑美元收在32.815，创逾一周新低；此前收盘新低为11月19日的32.860；今天 韩元 收1,153，上日收1,147.3。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价微幅 扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.680/32.700，上日收在32.535。 台湾股市周五收低1.02%，成交量创今年低位。分析师表示，受外资感恩节休假以及亚 股拉回影响，台股价跌量缩。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超34亿台币；上交易日为买 超96.19亿台币。 多数新兴亚币周五下跌，周线也料将收阴，由于美国料将启动近10年来的首次升息，而 欧洲央行可能会推出进一步的刺激措施，这带动美元全线上涨。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.815 32.701 32.520-32.815 32.520 7.70 8.38 司 元太外汇经纪公 32.816 32.702 32.561-32.816 32.579 3.82 4.32 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.005/ 0.015 美元/台币六个月期 -0.045/-0.025 -0.055/-0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)