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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 17:12 BJT

台湾汇市：台币收贬1.14角创逾一周新低，离岸人民币走贬及外资汇出

* 台币收盘贬1.14角，创逾一周新低
    * 离岸人民币贬及外资汇出，台币连二贬
    * 下周一交易区间暂看32.550-32.700

    路透台北11月27日 - 台币兑美元 周五收贬1.14角；交易员表示，受到中国股
市下跌、离岸人民币贬值及外资在卖出台股后大举汇出等影向，以及尾盘央行进场干预，把
台币踹破32.800大关，终场收创逾一周新低。
    
    他们表示，尽管今天出口商进场大举抛售美元，惟在离岸人民币走贬，韩元跟着贬值，
及外资进场大买美元带动下，台币带量走低，下周观察重点在人民币是否纳入SDR及其后市
走势。
    
    〞今天出口商卖(美元)满多的，但外资也捉的很凶（买美元）。〞一位大型商银交易员
说。
    
    他指出，主计总处今天公布今年经济成长率估仅1.06%，出口亦不佳；料央行为救出口
将持续打贬台币，下周台币走势将偏贬。
    
    今日台币实质交易区间在32.560-32.630，上日在32.435-32.550；交易员预估，下周一
台币实质区间料在间32.550-32.700。
    
    周五台币兑美元收在32.815，创逾一周新低；此前收盘新低为11月19日的32.860；今天
韩元 收1,153，上日收1,147.3。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价微幅
扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.680/32.700，上日收在32.535。 
    
    台湾股市周五收低1.02%，成交量创今年低位。分析师表示，受外资感恩节休假以及亚
股拉回影响，台股价跌量缩。 
    
    台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超34亿台币；上交易日为买
超96.19亿台币。 
    
    多数新兴亚币周五下跌，周线也料将收阴，由于美国料将启动近10年来的首次升息，而
欧洲央行可能会推出进一步的刺激措施，这带动美元全线上涨。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     32.815     32.701   32.520-32.815  32.520    7.70   8.38
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     32.816     32.702   32.561-32.816  32.579    3.82   4.32
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             0.015/0.025          0.005/ 0.015
 美元/台币六个月期            -0.045/-0.025        -0.055/-0.035
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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