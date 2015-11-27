中国票据市场：转贴利率本周小跌，机构收票需求仍在但利率下行空间有限

路透北京11月27日 - 中国票据市场本周转贴利率小幅下跌，足月（六个月）纸票和一年电票利率较上周跌幅均在约2-3个基点（bp），资金面宽松局面不改，市场收票热情尚可且成交活跃。虽然年底机构规模调整导致的需求仍在，但部分资金可能分流至债券或理财等同业资产，已在低位的转帖利率下行空间有限。

交易员称，转帖利率破3%后该市场吸引力下降，虽仍有部分银行出于充规模考虑仍有收票需求，但随着利率的进一步下行，机构做多动能有所下降。

“这周（转帖利率）总体比上周低了2-3个bp吧，纸票成交大约在2.92%-3.0%区间，现在来看在2.95%左右。电票成交略高一点，也差不多。”华东一银行交易员说。

他并称，目前利率较低，且市场票源不是很多，部分机构可能觉得靠这部分业务来盈利的可能性也不是很大；但由于小型银行有补充资产规模的需求，所以市场成交也属活跃。

“利率应该属于低点了，本来预期会反弹呢，后来说建行出钱收了，利率就又下了一波，后面应该不会有这种情况了吧。”该交易员说。

中国银行间市场周五主要回购利率变动不大，七天期品种需求略大而供给相对较少。交易员称，跨月和跨IPO因素导致七天期需求增多；不过下周料回归正常，整体偏松格局没有改变。

华东另一家银行交易员则提到，考虑到月底，部分机构更青睐年前到期的短期票，市场亦可能是对12月行情有所期待，所以有些机构不愿收较长期限的票种。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

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