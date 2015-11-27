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市场报道 | 2015年 11月 27日 星期五 16:41 BJT

全球贵金属：11月26日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均未公布

路透11月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓及同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓情况均未在各自网站公布。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,081,143.7 11月25日 21,081,143.7 11月25日 -- --

iShares 318,209,692.7 11月25日 318,209,692.7 11月25日 -- --

(完) (编译 刘秀红；审校 于春红)

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