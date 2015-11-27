印度能源：IEA预计印度对进口石油的依赖将上升，2040年可能达到90%

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透新德里11月27日 - 国际能源署(IEA)周五在新德里发布一份有关全球第三大能源消费国印度的报告，称到2040年印度对于海外进口石油的依赖度将从80%增至90%，从而引领全球能源需求增长。
“在未来25年里，印度对于全球能源需求增长的拉动将超过其他任何国家，突显出该国对亚洲和全球市场愈来愈大的影响。”报告指出。
鉴于此，印度经济仍将易于受到油价波动和油气生产国政局动荡的冲击。
IEA署长比罗尔(Fatih Birol)称，IEA预计国际油价将在2020年达到每桶约80美元。
布兰特原油期货 周五跌至每桶45美元左右。
印度政府正试图鼓励Reliance Industries 、ONGC 和Vedanta 等公司开采小型和难运营的油田，以此提高国内石油产出，希望实现在未来15年将石油进口量削减一半的目标。
但IEA指出，因资源有限以及新项目的成本较高，印度石油产出将下滑，随着印度经济成长加速，将需要进口更多石油。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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