印度能源：IEA预计印度对进口石油的依赖将上升，2040年可能达到90%

路透新德里11月27日 - 国际能源署(IEA)周五在新德里发布一份有关全球第三大能源消费国印度的报告，称到2040年印度对于海外进口石油的依赖度将从80%增至90%，从而引领全球能源需求增长。

“在未来25年里，印度对于全球能源需求增长的拉动将超过其他任何国家，突显出该国对亚洲和全球市场愈来愈大的影响。”报告指出。

鉴于此，印度经济仍将易于受到油价波动和油气生产国政局动荡的冲击。

IEA署长比罗尔(Fatih Birol)称，IEA预计国际油价将在2020年达到每桶约80美元。

布兰特原油期货 周五跌至每桶45美元左右。

印度政府正试图鼓励Reliance Industries 、ONGC 和Vedanta 等公司开采小型和难运营的油田，以此提高国内石油产出，希望实现在未来15年将石油进口量削减一半的目标。

但IEA指出，因资源有限以及新项目的成本较高，印度石油产出将下滑，随着印度经济成长加速，将需要进口更多石油。（完）