欧元债市：公债收益率小幅下跌，受欧洲央行降息预期拖累

本周稍早路透报导称，数位官员透露，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。

这引发了欧洲央行将采取大胆行动的言论，因该央行正在应对欧元区的低通胀问题。

“市场预计欧洲央行下周将采取迅速果断的行动，”DZ Bank策略师Christian Lenk称。

“如果把两年期德债收益率当作储蓄利率的基准，市场预计储蓄利率将下调20个基点，至负0.40%，我们认为这是可能的，”

德国商业银行分析师称，欧洲央行可能“做的更多，而不是更少”，两年期德债收益率可能将跌至负0.5%。(完)

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