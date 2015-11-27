欧元债市：公债收益率小幅下跌，受欧洲央行降息预期拖累

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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本周稍早路透报导称，数位官员透露，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。
这引发了欧洲央行将采取大胆行动的言论，因该央行正在应对欧元区的低通胀问题。
“市场预计欧洲央行下周将采取迅速果断的行动，”DZ Bank策略师Christian Lenk称。
“如果把两年期德债收益率当作储蓄利率的基准，市场预计储蓄利率将下调20个基点，至负0.40%，我们认为这是可能的，”
德国商业银行分析师称，欧洲央行可能“做的更多，而不是更少”，两年期德债收益率可能将跌至负0.5%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/于春红; 审校 蔡美珍/高琦)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。