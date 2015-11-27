俄罗斯总统普京要求法国提供叙利亚非恐怖分子力量地图--法国

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月27日 - 法国外长法比尤斯周五称，俄罗斯总统普京要求法国草拟一份与“伊斯兰国”武装分子作战的叙利亚反对派力量的地图，从而避免对其进行轰炸。

普京周四与法国总统奥朗德在克里姆林宫达成共识，在叙利亚针对“伊斯兰国”和其他圣战组织。

“他要求我们草拟一份非恐怖分子、与伊斯兰国作战的武装力量的地图。他承诺只要我们提供就不会轰炸他们，”法比尤斯对RTL说道。