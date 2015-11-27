俄罗斯总统普京要求法国提供叙利亚非恐怖分子力量地图--法国

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月27日 - 法国外长法比尤斯周五称，俄罗斯总统普京要求法国草拟一份与“伊斯兰国”武装分子作战的叙利亚反对派力量的地图，从而避免对其进行轰炸。
普京周四与法国总统奥朗德在克里姆林宫达成共识，在叙利亚针对“伊斯兰国”和其他圣战组织。
“他要求我们草拟一份非恐怖分子、与伊斯兰国作战的武装力量的地图。他承诺只要我们提供就不会轰炸他们，”法比尤斯对RTL说道。
法比尤斯称，法国可能向叙利亚派出特种部队，但这样的决定不会公开作出。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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