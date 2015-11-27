更新版 1-台湾货币市场：短率稳中趋扬，跨月便宜资金变少

* 隔拆与跨月拆款利率微扬 * 短票利率持稳，跨年的票先卖 * 投信月底未见赎回反而有申购 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北11月27日 - 台湾银行间拆款利率周五稳中趋扬。资金调度人士 表示，今日存单到期量少，且一大型公股银行停止供应跨月拆款，使得隔拆 以及跨月拆款微幅上扬。 一大型票券商交易主管指出，该大型公股银行跨月拆款利率较低，不过 额度已经用罄，其他可供应的金融机构开价虽略高，但只要调度无虞，还是 乐于承做。 〞给主要票券商的跨月拆款0.36、0.37%，上来一个基点。〞一大型公 股银行交易员说。 针对报载央行将提早在12月17日召开理监事会议，市场认为，其实也不 算提早，因为去年第四季理监事会的召开时间就是12月18日。至于利率会不 会续降，各家看法不同。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.303% 0.301% 率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.280-0.390% 0.280-0.385% **短票利率持稳** 短票市场方面，交易商指出，周五发票量例行增加，不过主要利率仍稳 在0.37%。由于月底效应轻微，票券商专注跨年资金取得，只要客户有意愿， 就优先承做。 虽然年底前还有央行将召开理监事会议的变数，不过票券商认为，纵使 央行再度降息，除非隔拆利率以及14天期存单也跟着调，否则短票利率下滑 空间相当有限。 〞有跨年的票一出来，大家抢着要，客户心态就是央行若不降息也不会 输。〞一大型票券商交易主管说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，部分成 交0.36、0.38%；而60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。利率 同上日。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成 交利率在0.371%，持平前日；上日区间0.36-0.40%，前日在0.37-0.40%；上 日成交量78.07亿台币，前日86.67亿台币。 台湾央行周五公布，今日共发行270亿台币定存单；与今日存单到期金额 271亿台币相较，存单发行余额减1亿台币。 下周到期定存单金额共1兆3,535.2亿台币，分别是：周一2,707.0亿、周 二5,742.20亿、周三2,351.50亿、周四2,476.50亿及周五258.00亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为348亿台币，累积至周日超额 准备7,918亿台币、加计前期1%的超额准备达8,931亿台币。 **投信找券** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日不见月底紧缩效应，反而 因投信申购款流入，呈现全面宽松的格局。 一大型证券商交易员说，月底倒数第二个交易日，还有投信因申购款流 入而找券需求增加，这在平日相当罕见，也显示出资金仍浮滥。 〞蛮多基金来丢钱的，这让银行客户也得慢慢接受0.39%的利率。〞一大 型证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，今日调度相当平顺，预料下周一月底也不 致紧俏。接下来要开始为年底的资金调度准备，有些法人客户已愿意承做跨 年的RP。 下周交割的紧缩因子仅有周一鸿海 90亿台币公司债交割。 证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率大致同上日，主要成交在0 .39-0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.49-0.50%。债券附买回成交利 率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同， 因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平；短天期公债附 买回利率区间落在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37% 。(完) (审校 黄凯)