路透伦敦11月27日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：继周三盘中大幅拉低之后，日线走出内移日(inside day)型态。日线相对强弱指标(RSI)出现背离。缺乏对下行走势的确认，继续令我们担心汇价在接近主要支撑位，即1.0560/20美元(2000-15年支撑线/4月低点)以及3月低位1.0457美元，在这些水准预计会出现一些获利了结。在首道阻力位20日移动均线切入位1.0738美元，以及近期高位和费波纳奇回档位1.0830/36上方汇价将受抑。关键阻力位仍在1.1275/95美元，这分别是2014-15下跌趋势线位置以及55周均线位置，只要在此阻力区域前止步，汇价就仍将面临压力。我们维持在中长期内整体看空欧元/美元的看法，预计跌势将延续。1.0457美元下方有七年支撑线切入位1.0254美元垫底。

美元/日圆：我们仍预期近期会出现小幅向下修正行情，同时涨势会在123.25日圆处受抑。目前而言，汇价可能小幅跌向200日移动均线和55日移动均线切入位121.45和121.05，这些水准附近我们将会尝试做多。三个月支撑线在119.63。关键支撑仍在2012-2015上升趋势线位置118.61，只要站在该水准上方，我们就看多。阻力位先是在123.26，之后为近期高点123.77。在进行一些整固后，汇价很有可能重拾涨势，上档目标位8月高位125.00/28。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0611 1.0609 +0.02 -12.28 1.2097

美元/日圆 122.40 122.60 -0.16 +2.27 119.68

欧元/日圆 129.89 130.02 -0.10 -10.28 144.77

美元/瑞郎 1.0238 1.0234 +0.04 +2.99 0.9941

英镑/美元 1.5059 1.5100 -0.27 -3.30 1.5573

美元/加元 1.3320 1.3291 +0.22 +14.65 1.1618

澳元/美元 0.7204 0.7224 -0.28 -11.80 0.8168

新西兰元/美元 0.6541 0.6565 -0.37 -16.11 0.7797

欧元/瑞郎 1.0866 1.0862 +0.04 -9.65 1.2026

欧元/英镑 0.7042 0.7022 +0.28 -9.19 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2608 9.2723 -0.12 -2.20 9.4688

美元/挪威克朗 8.6630 8.6571 +0.07 +15.94 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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