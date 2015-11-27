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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 17:44 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增53.95亿台币，上周为净减6.5亿

路透台北11月27日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增53.95亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿
)3,753.80
亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减6.5亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
    
 日期    到期量(亿)      发行量(亿)          增加/减少(
                                             亿)
  11/23          453.05             *516.00       +62.95
  11/24          541.00              542.00        +1.00
  11/25        4,621.50            4,608.50       -13.00
  11/26        1,244.20            1,248.20        +4.00
  11/27          271.00              270.00        -1.00
 总计          7,130.75            7,184.70       +53.95
    注*：含14天期存单305.5亿台币。
         91天期发行   182天期发行量(亿)
         量(亿)       
 日期                                   
  11/23            5                   3
  11/24           69                   7
  11/25           31                   5
  11/26           12                   3
  11/27            4                   2
                 121                  20
 
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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