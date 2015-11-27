《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增53.95亿台币，上周为净减6.5亿

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透台北11月27日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增53.95亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿 )3,753.80 亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减6.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 11/23 453.05 *516.00 +62.95 11/24 541.00 542.00 +1.00 11/25 4,621.50 4,608.50 -13.00 11/26 1,244.20 1,248.20 +4.00 11/27 271.00 270.00 -1.00 总计 7,130.75 7,184.70 +53.95 注*：含14天期存单305.5亿台币。 91天期发行 182天期发行量(亿) 量(亿) 日期 11/23 5 3 11/24 69 7 11/25 31 5 11/26 12 3 11/27 4 2 121 20 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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