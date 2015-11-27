背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透台北11月27日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。
根据柜买中心统计，至9月18日为止，台湾人民币债券(宝岛债)流通在外金额为612.72亿元人民币，今年以来已发行人民币债298.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。
各档宝岛债次级交易代码请参阅
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3
2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3
2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.08 统一中控 5.0 3.50 3
5.0 3.90 5
2014.07 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3
Golden Developments Holdings
2014.01 统一中控 10.0 3.60 3
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.05 东元电机 3.0 3.00 3
2013.05 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行)
2015年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2015.09 法国东方汇理银行 8.0 4.20 5
2015.08 法国兴业银行 1.1 4.31 5
2015.08 韩国产业银行 12.0 4.10 3
2015.08 花旗集团 5.3 4.27 5
2015.08 德意志银行新加坡分行 3.0 4.50 5
2015.08 高盛 5.2 4.30 3
2015.08 麦格理集团 2.7 4.00 3
1.0 4.12 5
2015.08 马来亚银行 3.23 4.10 3
2015.07 韩国进出口银行 10.0 4.10 3
2015.07 法国兴业银行 2.0 4.00 5
2015.07 法国东方汇理银行 7.0 4.20 5
2015.07 摩根士丹利 4.8 4.40 5
0.8 4.10 3
2015.07 法国兴业银行 2.6 4.10 5
2015.07 FONTERRA 8.0 4.50 10
2015.07 摩根士丹利 5.0 4.02 5
2015.07 德意志银行新加坡分行 7.8 4.05 5
2015.07 法国兴业银行 5.8 3.82 5
2015.06 中国银行台北分行 15.0 3.95 5
5.0 4.05 7
5.0 4.15 10
5.0 4.40 15
2015.06 法国东方汇理银行 9.60 4.00 5
2015.06 德意志银行新加坡分行 4.30 4.00 5
2015.05 德意志银行新加坡分行 16.50 4.30 5
2015.04 法国兴业银行 3.00 4.70 5
2015.04 Nomura International 6.75 5.00 5
Funding
2015.04 法国东方汇理银行 2.45 4.80 3
2015.04 法国兴业银行 1.00 4.50 3
2015.04 德意志银行新加坡分行 8.00 4.80 4
2015.04 First Gulf Bank 4.00 5.00 3
2015.03 元大银行 2.65 4.55 2
2015.03 Intesa Sanpaolo Bank 4.25 5.25 3
2015.03 中美洲经济整合银行 8.0 4.75 3
2015.03 摩根士丹利 2.0 4.34 5
2015.03 元大银行 2.5 4.60 3
2015.03 友利银行 5.0 4.50 3
2015.03 高盛 9.4 4.55 4
2015.03 韩亚金融集团 5.5 4.60 3
2015.03 麦格理集团 6.0 4.40 5
2015.03 法国兴业银行 10.0 4.03 3
2015.03 韩国进出口银行 10.0 4.40 3
2015.03 德意志银行新加坡分行 9.92 4.00 3
2015.03 高盛 5.25 0 12
2015.03 韩国进出口银行 5.0 4.20 7
2015.03 马来亚银行 4.1 4.12 5
2015.02 韩国进出口银行 3.0 4.05 5
2015.02 摩根士丹利 9.8 4.00 5
2014年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2014.12 招商银行香港分行 10.0 4.05 5
2014.12 交通银行台北分行 2.0 3.30 2
9.0 3.75 5
7.0 3.90 7
2.0 4.00 10
2014.11 建银亚洲 7.0 3.30 2
10.0 3.75 5
10.0 3.95 7
6.0 4.08 10
2014.11 元大宝来证券 3.6 3.50 2
6.4 3.60 3
2014.11 凯基证券 2.0 3.50 2
2014.10 中美洲开发银行(CABEI) 5.0 3.85 5
2014.09 中国工商银行新加坡分行 7.0 3.70 5
13.0 3.95 7
2014.09 中国银行台北分行 5.0 3.25 2
10.0 3.75 5
5.0 4.00 7
2014.09 中国建设银行台北分行 8.0 3.35 3
6.0 3.75 5
6.0 4.00 7
2014.08 中国农业银行香港分行 17.0 3.40 3
3.0 3.80 5
2014.06 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3
5.0 3.85 5
5.0 4.15 7
2014.01 韩国进出口银行 5.0 4.50 10
2013年
日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期
2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3
2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2
10.0 3.25 3
2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3
4.0 3.70 5
2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3
2.5 3.60 5
2013.06 德意志银行 10.0 2.45 3
1.0 2.65 5
(附带选择权)
2013.05 彰化银行 10.0 2.90 3
2013.03 中国信托银行 10.0 2.90 3
注: *表新增 (完) (记者 董永年; 审校)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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