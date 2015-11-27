《全球汇市》欧元稳守1.06美元之上，等待下周的欧洲央行会议

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0608 1.0609 -0.01 -12.31 1.2097
美元/日圆 122.43 122.60 -0.14 2.49 119.68
欧元/日圆 129.89 130.02 -0.10 -10.56 144.77
美元/瑞郎 1.0243 1.0234 0.09 3.04 0.9941
英镑/美元 1.5064 1.5100 -0.24 -3.27 1.5573
美元/加元 1.3321 1.3291 0.23 14.66 1.1618
澳元/美元 0.7202 0.7224 -0.30 -11.83 0.8168
新西兰元/美元 0.6535 0.6565 -0.46 -16.19 0.7797
欧元/瑞郎 1.0866 1.0862 0.04 -9.65 1.2026
欧元/英镑 0.7040 0.7022 0.26 -9.22 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2471 9.2723 -0.27 -1.72 9.4688
美元/挪威克朗 8.6749 8.6571 0.21 16.10 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/于春红/蔡美珍/刘秀红；审校 张明钧/白云)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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