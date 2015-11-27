版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 17:42 BJT

《全球汇市》欧元稳守1.06美元之上，等待下周的欧洲央行会议

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0608 1.0609 -0.01 -12.31 1.2097

美元/日圆 122.43 122.60 -0.14 2.49 119.68

欧元/日圆 129.89 130.02 -0.10 -10.56 144.77

美元/瑞郎 1.0243 1.0234 0.09 3.04 0.9941

英镑/美元 1.5064 1.5100 -0.24 -3.27 1.5573

美元/加元 1.3321 1.3291 0.23 14.66 1.1618

澳元/美元 0.7202 0.7224 -0.30 -11.83 0.8168

新西兰元/美元 0.6535 0.6565 -0.46 -16.19 0.7797

欧元/瑞郎 1.0866 1.0862 0.04 -9.65 1.2026

欧元/英镑 0.7040 0.7022 0.26 -9.22 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2471 9.2723 -0.27 -1.72 9.4688

美元/挪威克朗 8.6749 8.6571 0.21 16.10 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英/于春红/蔡美珍/刘秀红；审校 张明钧/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐