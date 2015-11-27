CNH动态：人民币纳入SDR前夕即期跌至两个半月新低，两地价差扩至近600点

路透香港11月27日 - 市场期待下周一人民币入篮SDR评估报告出炉前夕，离岸人民币兑美元 周五弱势依旧，尾盘一度跌逾210个点子至6.4555，创两个半月以来的新低，后跌幅略有所缩窄。在岸人民币兑美元（CNY）和离岸人民币兑美元（CNH）汇率差价扩大至近590点。

交易员指，市场预期人民币纳入SDR并无悬念，但市场担心人民币纳入SDR后的权重比预期小，此外人民币贬值预期进一步发酵，且海外对人民币明后年的走势均较悲观。

“今天A股大跌对CNH有一定影响，加上市场在等待人民币纳入SDR最终决定，相信会通过，但担心份额会不会低于预期的14-16%，如果低于的话，那人民币还是会进一步贬，”一位外资交易人士称，这个星期在岸人民币交易量同样在萎缩，市场相信，明后年人民币还会有进一步下跌空间 。

国际货币基金组织(IMF)执行董事会将于11月30日召开会议，讨论人民币是否应被纳入特别提款权(SDR)货币篮子。近段时间中国经过多措并进的冲刺，已为“入篮”做好准备。

路透报道，人民币预计将加SDR货币篮子，但所占权重可能低于外界预计的14~16%。一位知悉IMF讨论过程的官员称，14%~16%的比重太高了。另一位看到IMF报告的某亚洲高级官员称，权重勉强能达到两位数。

对于人民币入篮后的走势，多家国际投行报告预测人民币之后将出现一轮贬值。

本地时间17:14，离岸人民币即期创下盘中低点，大跌逾0.3%至6.4565，创9月10日以来盘中低位，后反弹至6.4540，较上日收盘跌近200个点子。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.3665/6505，较上日收盘6.6225跌0.21%。

人民币兑美元即期 周五收盘小幅走弱至6.3952，贬值预期升温令成交明显放大。中间价续贬刷新三个月低位。交易员称，中间价和离岸人民币持续贬值，加剧境内购汇情绪，但大行结汇时有出现，令在岸汇价下跌步伐放慢。两地价差近590点。

交易人士称，尽快两地价差重新扩大至两个半月来的新高，但近期套利盘并没有显着增加，市场还是在试探人民币走势的低位，但亦忌惮中国央行下一步举措。近期市场将保持震荡格局。