香港证券：证监会建议将可卖空证券的淡仓申报范围由127只扩至逾800只

路透香港11月27日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五称，建议将可卖空证券的淡仓申报范围由127只扩至逾800只，并涵盖交易所买卖基金（ETF）、房地产投资信托基金和其他单位信托/互惠基金在内的集体投资计划。

在该制度下，适用于股票的申报界线将维持不变，即股票市值的0.02%或3,000万港元两个款额中较低者。而适用于集体投资计划的申报界线将定于3,000万港元。

就上述建议，证监会今天展开公众谘询，至12月31日为止。

证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）表示，“自从2012年引入淡仓申报制度以来，卖空活动有所增加。经扩大的制度将有助加强市场监察及提高市场透明度，有利行业长远发展。”

在雷曼兄弟公司于2008年9月倒闭后，一些主要海外市场的监管机构推出紧急措施以限制卖空活动，因为在当时极端的市场环境下，由于担心卖空活动可能进一步令股价跌势加剧，继而损害到原本已经非常脆弱的市场信心。

国际证监会组织翌年订定有效规管卖空活动的概括原则，香港证监会以此为依据，在2012年6月引入《淡仓申报规则》，并将淡仓申报制度应用于恒生指数 和恒生国企指数 的成分股及证监会指明的其他金融股。

证监会指出，截至今年10月底为止，共有127只股票须遵守淡仓申报的规定，仅涵盖同期889只指定证券数目的14%以及平均每日卖空成交金额56%，余下44%的卖空活动合计淡仓量可能超过1,000亿港元。

此外，申报规则不涵盖的十大最活跃卖空股票的卖空成交额约占该等股票成交额的13%，高于整体市场的9%。证监会称，在某些情况下，部分这些股票的卖空成交额高达69%。由于卖空可能会增加沽售压力，故利用卖空加上濫用交易策略将令市场陷于混亂的风险加剧，这情况引起普遍关注。

至于集体投资计划的卖空成交额约占该等证券每日成交额的24%及整体香港市场每日卖空成交额的22%，当中以ETF最活跃。

就个别指定证券可以美元或人民币等外币进行买卖，证监会建议在该等情况下，如成交价是以外币计值的，收市价应先按该外币的有关汇率将其兑换成港元，以厘定淡仓净值的价值。

根据港交所最新资料显示，现时可进行卖空的指定证券总共847只。（完）

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