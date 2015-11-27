中国新债：福建省定向发行132.45亿元一般及专项债，利率较下限上浮15%

路透上海11月27日 - 中国福建省财政厅周五公告，今日采用定向承销方式发行了总额132.4492亿元人民币的地方政府债，其中一般债91.6481亿元、专项债券40.8011亿元，均为置换债券；两期债利率较下限均上浮15%。

一般债券分为三、五、七和10年，除三年期发行规模为4.0814亿元，剩余三期均为12.2399亿元；四期债利率分别为3.28%、3.40%、3.61%和3.56%。

而专项债含五年和10年品种，发行规模分别为45.8242亿元和45.8239亿元，利率与同期限一般债相同。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多；而陕西省定向债利率则较下限上浮20%。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)