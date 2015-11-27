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市场报道 | 2015年 11月 27日 星期五 18:10 BJT

英国数据：第三季GDP增速符合初值，贸易拖累增长程度创历来之最

路透伦敦11月27日 - 周五公布的官方数据显示，英国第三季经济增速放缓，在全球经济下滑的大背景下，贸易对季度经济增长的拖累创下最大纪录。

英国国家统计局称，第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.5%，同初值一样，亦符合路透调查的预估，但低于第二季0.7%的增速。

第三季GDP较上年同期确认为成长2.3%，低于第二季的2.4%，显示英国经济正自去年2.9%的增速放缓。

贸易令第三季成长率被抹去1.5个百分点，相较于第二季时贡献1.4个百分点的情况，形成了明显反转，因进口创下近10年来最大增幅。

英国经济复苏步伐放缓，反映出中国等新兴经济体引领全球增长减慢的形势。今年英镑的升值也让英国出口商备受冲击。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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