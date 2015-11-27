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货币新闻 | 2015年 11月 27日 星期五 18:08 BJT

全球航运：至周五止，亚洲至北欧的集装箱运费一周内大涨88%--消息

路透哥本哈根11月27日 - 据能获得上海出口集装箱运价指数的一位消息人士向路透表示，截至周五的一周，从亚洲港口至北欧的集装箱运费大涨87.8%，至每20英尺标准集装箱(TEU)554美元。

在此次涨价之前，有几家大型集装箱运输公司已宣布，从12月1日起开始上调运费。

截至周五的一周，亚洲至地中海港口的集装箱运费飙升98.7%，至美国西海岸港口的集装箱运费上涨1.5%，至美国东海岸港口的运费上升0.7%。

全球集装箱运输市场龙头企业Maersk Line在11月稍早宣布，第三季净利减少61%。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)

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