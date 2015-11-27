中国企业：半数医药企业入选今年安永企业家奖，药企受资本界关注

路透上海11月27日 - 国际会计和咨询事务所安永周五公布一年一度的安永企业家奖中国获奖者名单，13位获奖企业家中有六家来自医药界，占比明显高于往年。安永中国高层解释称，这个现象显示医药企业正越来越多地受到资本界的关注。

安永企业家奖已在中国举办十年，今年入选的医药企业家包括广西金嗓子 董事长江佩珍、老百姓 董事长谢子龙、李氏大药厂 行政总裁李小羿、绿叶制药集团执行主席刘殿波、信达生物制药董事长兼总裁俞德超、香港澳美制药董事总经理陈泽阳。

另外，东方财富 董事长其实、自动化与信息解决方案提供商和利时 董事长贺剑锋、金融信息服务提供商宇信科技董事长洪卫东、电子企业采购电商平台科通芯城 主席康敬伟、万信电子科技首席执行官文振声、碧瑶绿色集团 董事长吴永康和创维数码 总裁杨东文。

安永企业家奖2015中国项目联合主席蔡伟荣表示，“医药企业占比较高，并非安永有意为之，主要是私募基金、投资人等比较看好医药公司，提名医药企业较多。”

作为旁证，他指出，按首次公开发行（IPO）企业家数计，医药行业已连续两年成为当年企业IPO上市最多的行业。