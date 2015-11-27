中国债市：鹏元资信下调圣达集团主体评级至B，债项评级由A调至BBB

路透上海11月27日 - 鹏元资信评估有限公司周五公告，将中国四川圣达集团有限公司主体长期信用等级由BBB+下调为B，并将其发行的“12圣达债” 债项信用等级由A下调为BBB；此前圣达集团曾公告称该期债券的本息兑付存在不确定性。

鹏元资信称，圣达集团负债规模过大，流动性严重不足，已经出现欠息，债务压力极大，面临非常大的经营和财务困境。考虑到宏观经济环境及当前钢铁行业的持续低迷，圣达集团对“12圣达债”回售款以及其他债务的偿付对外部支持的依赖程度较高，且该等外部支持的力度和可持续性面临一定的不确定性。

圣达集团周四(11月27日)稍晚公告称，其发行的“12圣达债” 下周六(12月5日)的付息及兑付回售债券本金存在不确定性。公司正在积极筹划引入新的投资人和合作者进行资产重组，目前具体细则尚在洽谈中。

“12圣达债”发行于2012年12月5日，发行总额3亿元，票面利率7.25%，期限六年，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

圣达集团以其持有的数家公司股权作为本期债券的质押资产，同时圣达集团全体股东为其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。不过该期债券的债权代理人天津银行周五发布的公告显示，“12圣达债”的担保物已于10月中旬和本月初被司法冻结。(完)

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