重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月23日-27日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.15%，中间价当周累计下跌0.21%，至三个月低点。本周美指位于七个月高位，令离岸人民币承压下跌。虽人民币贬值预期升温，但在岸人民币受监管层维稳影响波动明显不及离岸市场，两岸价差逐渐扩大至500点左右。周中三天在岸人民币近乎走平，导致市场交投清淡。本周美元/人民币掉期曲线亦波动下滑，意在降低人民币贬值预期。在月底人民币纳入SDR篮子的评估公布之前，市场维持观望，短期看稳。 公开市场操作: --中国新股IPO重启之际，银行间资金波澜不惊，中国央行当周公开市场操作规模再次完全对冲到期量。分析人士认为，目前资金面偏松，IPO资金冻结料也难有太大影响，央行操作以稳为主；而相对于操作量来说，更应该关注资金的价格。

他们并称，经济前景悲观情绪难去，虽面临美联储12月大概率加息，但国内数据低迷，货币宽松趋势将得以维持；年内降息可能性不高，而降准几率或要看最新外汇占款数据，仍存不确定。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率下行，周初俄土纷争金融市场避险情绪升温，且国债期货大幅走高，均带动现券做多情绪；IPO重启在即资金面未见波动，货币市场流动性充裕，亦促进债市买气。

票据: --中国票据市场本周转贴利率小幅下跌，足月（六个月）纸票和一年电票利率较上周跌幅均在约2-3个基点（bp），资金面宽松局面不改，市场收票热情尚可且成交活跃。虽然年底机构规模调整导致的需求仍在，但部分资金可能分流至债券或理财等同业资产，已在低位的转帖利率下行空间有限。

股市: --中国股市沪综指当周震荡盘整后放量下跌，周五收市重挫5.5%，创逾三个月来单日最大跌幅。目前虽然资金面较为充裕，但行情上涨缺乏实际业绩支撑，近日创业板中前期热点板块透支炒作后，开始出现明显的获利回吐，并引发市场深幅调整。目前外在因素对市场影响相对较弱，市场主要是按照自身的技术面特点和热点变化格在运转。

期市：

--上海期交所沪金波动略走低，金价仍无法摆脱接近颓势，因市场普遍预计美联储将在12月升息，面对美元的走强，黄金走势挣扎。中印进入传统季节性需求阶段，今年10月俄罗斯和哈萨克斯坦的黄金储备连续8个月增加，同时中国黄金储备也至少连增了三个月。实物需求相对稳定将支撑长期金价。沪金主力合约 报223.05元。