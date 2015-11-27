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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 19:07 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及两周半高点，因季风季节可能抑制产量

指标2月棕榈油期货 收高0.9%至每吨2,361马币。

该合约本周早些时候曾跌至约一个月低点2,260马币，但随后便展开反弹，并触及11月9日以来的最高2,374马币。本周棕榈油累积上涨3.1%，但本月迄今大致持平。

大商所1月豆油合约 上涨0.5%。

今日棕榈油期货成交量为27,065口，低于日均35,000口的成交量。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/王洋; 审校 于春红)

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