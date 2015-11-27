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市场报道 | 2015年 11月 27日 星期五 19:04 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌向七个月低位，因英国第三季经济成长放缓

一些交易员把英镑目标瞄向本月触及的七个月低点1.5027美元。

欧元兑英镑 涨0.2%至0.7040英镑，与数据公布前的水准大致相仿。

“美元全线上涨以及贸易对经济成长的拖累，足以带动英镑下跌，”西联汇款Business Solutions企业对冲经理Tobais Davis称。

本月英央行公布最新通胀报告后，投资者已将英央行升息预期推迟至2016年底。(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 王洋)

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