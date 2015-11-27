更新版 1-中国新债：加拿大BC省获准在中国发债60亿元，开外国政府熊猫债先河

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路透香港11月27日 - 首单外国政府在华发行熊猫债“出水”，中国央行周五公布，加拿大不列颠哥伦比亚省（简称BC省）在中国银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元，这标志着中国债市进一步开放。

至此，国际开发机构、境外非金融企业、境外商业银行、外国政府均已先后在中国银行间债券市场发行了熊猫债。这亦有利于推进人民币跨境使用。

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）和中国央行先后公布，NAFMII于周五评议通过了BC省在银行间债券市场发行人民币债券的申请，注册金额为60亿元人民币。

央行网站新闻稿称，加拿大不列颠哥伦比亚省人民币债券在银行间债券市场注册发行，将进一步扩大债券发行主体范围，有利于促进我国债券市场对外开放，推进人民币跨境使用。

路透10月底报道分析称， 目前监管层关于熊猫债也是积极支持的态度，NAFMII亦从技术层面正考虑简化手续，争取做到跟国内企业发行短融中票一样便利。

但一位外资行债券承销人士亦坦言，熊猫债要想繁荣大发展，需要向国际标准看齐，引入监管灵活性和增加一级市场发行方式范围，及降低一些技术门槛。

今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在中国银行间债市发债，开国际性商业银行在银行间债市发行人民币债券行先河；10月份招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。

渣打银行(香港)亦公告，将于12月7日在中国银行间债市发行不超过10亿元熊猫债。

加拿大BC省曾于2013年11月和2014年10月分别发行了25亿元和30亿元“点心债”，并是首个发行人民币计价“点心债”的外国政府。（完）