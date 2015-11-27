亚洲橡胶：东京指标期胶下跌，但本周录得升幅

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
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路透东京11月27日 - 指标东京橡胶期货周五下跌，在上海期胶市场下滑后回吐了稍早录得的涨幅。不过期胶本周还是录得近2%的涨幅，并收在了关键心理价位160日圆上方。
东京工业品交易所(TOCOM)5月橡胶期货 <0#2JRU:>收低1.9日圆，或1.2%，报每公斤162.8日圆(1.33美元)，稍早一度涨至166.6日圆，接近前一日触及的一个月高位166.9日圆。
TOCOM期胶本周上涨1.9%。
“没有新的消息，东京期胶只是在追随上海市场的走势，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa称。
上海期货交易所主力5月橡胶期货 跌50元，报每吨10,020元人民币(1,566.97美元)，盘中高见10,330元。
“基本金属价格上涨也帮助缓解对于中国需求放缓的担忧，”Tazawa称。
新加坡SICOM-12月橡胶期货 最新报每公斤115.5美分，与前一日持平。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
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