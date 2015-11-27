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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 19:29 BJT

东南亚股市：与亚洲股市一道下跌，菲律宾股市创逾三个月最大单日跌幅

路透曼谷11月27日 - 东南亚股市周五与亚洲股市一道下跌，其中菲律宾股市录得逾三个月来最大单日跌幅，而泰国股市则触及约两个月低点，因遭遇资金大量流出。

中国股市周五大跌，对其它亚洲市场构成压力，因监管机构发起新的调查，且工业企业利润下滑。

菲律宾股市 收低1.9%，为8月24日以来最大单日跌幅，本周收平。交易所数据显示，外资卖超14.4亿披索(3,055完美元)。

下周一菲律宾股市因公共假期而休市。

泰国股市 跌0.2%，本周下跌2.2%。泰国证交所表示，外资连续第四日卖超，卖超额为4.19亿泰铢(1,169万美元)。

东南亚股市本周涨跌互见。新加坡 和越南股市 连续第三周下跌，分别下跌2%和3.6%。印尼股市 本周几乎收平，马来西亚股市 上涨1.3%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 336.20 -3.56 -1.05 -18.15 410.77

新加坡 2859.12 -25.57 -0.89 -15.04 3365.15

马来西亚 1682.59 -0.50 -0.03 -4.47 1761.25

泰国 1363.13 -2.68 -0.20 -8.98 1497.67

印尼 4560.56 -36.50 -0.79 -12.75 5226.95

菲律宾 6927.07 -136.18 -1.93 -4.20 7230.57

越南 582.86 -7.54 -1.28 +6.82 545.63

(完)

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