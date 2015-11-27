东南亚股市：与亚洲股市一道下跌，菲律宾股市创逾三个月最大单日跌幅

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透曼谷11月27日 - 东南亚股市周五与亚洲股市一道下跌，其中菲律宾股市录得逾三个月来最大单日跌幅，而泰国股市则触及约两个月低点，因遭遇资金大量流出。
中国股市周五大跌，对其它亚洲市场构成压力，因监管机构发起新的调查，且工业企业利润下滑。
菲律宾股市 收低1.9%，为8月24日以来最大单日跌幅，本周收平。交易所数据显示，外资卖超14.4亿披索(3,055完美元)。
下周一菲律宾股市因公共假期而休市。
泰国股市 跌0.2%，本周下跌2.2%。泰国证交所表示，外资连续第四日卖超，卖超额为4.19亿泰铢(1,169万美元)。
东南亚股市本周涨跌互见。新加坡 和越南股市 连续第三周下跌，分别下跌2%和3.6%。印尼股市 本周几乎收平，马来西亚股市 上涨1.3%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 336.20 -3.56 -1.05 -18.15 410.77
新加坡 2859.12 -25.57 -0.89 -15.04 3365.15
马来西亚 1682.59 -0.50 -0.03 -4.47 1761.25
泰国 1363.13 -2.68 -0.20 -8.98 1497.67
印尼 4560.56 -36.50 -0.79 -12.75 5226.95
菲律宾 6927.07 -136.18 -1.93 -4.20 7230.57
越南 582.86 -7.54 -1.28 +6.82 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选