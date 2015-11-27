国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹至八个月高位，因需求稳健

路透新加坡11月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周五触及八个月高位125.60美元，昨日曾短暂下跌，因今日的强劲需求吸纳了供应，从而推高了现货价格。

交易商称，亚洲最大的石化进口商台塑石化已购买10至15万吨1月上半月到岸麦寮的石脑油，价格为到岸价较日本报价每吨升水约1美元。

石脑油供应至少料再紧张一两个月，因地中海天气恶劣将推迟船货抵达东方。

交易商称，通常年底前会有一些大风天气。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)以离岸价较中东报价每吨升水约18美元，向道达尔出售35,000吨12月中期从新芒格洛尔起运的石脑油。

交易商称，亚洲主要汽油进口商--印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)正洽商购买明年付运的88号和92号汽油。

越南主要国有进口商Petrolimex本周买入30,000吨92号汽油，12月6-10日在韩国起运，价格为离岸价较新加坡报价每桶贴水1.15美元。

尽管汽油需求目前呈季节性低迷，但明年总体前景对于卖家来说料将正面。

能源咨询机构FGE和JBC Energy称，明年亚洲的汽油需求料增长4%至5%，至每日650万桶或略高。而汽油供应料增长约3%，至每日650-660万桶，仅够满足消费需求。

新加坡现货市场上，SK能源以每桶56美元向维多出售一艘船期为12月12-16日的92号汽油船货。(完)

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