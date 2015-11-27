国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹至八个月高位，因需求稳健

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透新加坡11月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周五触及八个月高位125.60美元，昨日曾短暂下跌，因今日的强劲需求吸纳了供应，从而推高了现货价格。
交易商称，亚洲最大的石化进口商台塑石化已购买10至15万吨1月上半月到岸麦寮的石脑油，价格为到岸价较日本报价每吨升水约1美元。
石脑油供应至少料再紧张一两个月，因地中海天气恶劣将推迟船货抵达东方。
交易商称，通常年底前会有一些大风天气。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)以离岸价较中东报价每吨升水约18美元，向道达尔出售35,000吨12月中期从新芒格洛尔起运的石脑油。
交易商称，亚洲主要汽油进口商--印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)正洽商购买明年付运的88号和92号汽油。
越南主要国有进口商Petrolimex本周买入30,000吨92号汽油，12月6-10日在韩国起运，价格为离岸价较新加坡报价每桶贴水1.15美元。
尽管汽油需求目前呈季节性低迷，但明年总体前景对于卖家来说料将正面。
能源咨询机构FGE和JBC Energy称，明年亚洲的汽油需求料增长4%至5%，至每日650万桶或略高。而汽油供应料增长约3%，至每日650-660万桶，仅够满足消费需求。
新加坡现货市场上，SK能源以每桶56美元向维多出售一艘船期为12月12-16日的92号汽油船货。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选